شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضار اليوم السبت 24- 11-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اسعار الخضاراليوم السبت 24 نوفمبر طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور المعلنة، حيث استقرسعر كيلو الطماطم مسجلا سعر 2 – 3.75 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعرالبطاطس ما بين 6 - 7.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الكوسة سجلت اليوم سعر 3 -5 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الجزر من 2 – 4 جنيها، والفاصوليا لتسجل 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.