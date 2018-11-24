النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعى لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي.
وانخفضت عقود مزيج "برنت" بأكثر من 3 دولارات إلى 59.26 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من أربعة دولارات إلى 50.60 دولار للبرميل.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هبوط أسعار النفط جاء بعدما أشارت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إلى أن إنتاجها قد يكون بلغ مستوى قياسيا، وترافق ذلك مع زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ما أجج المخاوف من حدوث...
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