جمعية فنيي المحاسبة تطلق اعتماداً جديداً في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أطلقت جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، هيئة الاعتماد العالمية الرائدة في قطاع المحاسبة، اعتماداً جديداً لضريبة القيمة المضافة، ضمن فعالية أقيمت لهذه المناسبة بحضور نخبة من قيادات الأعمال والشركات حول العالم. ويهدف تصميم الاعتماد الجدديد لدعم الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي في مواكبة أحدث التطورات الجارية حول تشريعات ولوائح ضريبة القيمة المضافة، ومساعدتهم على فهم تأثيرات الضريبة على أعمالهم.

أقيمت الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي، وشارك باستضافتها مركز "فونيكس للتدريب المالي"، مزوّد خدمات التدريب المالي في دبي، واستقطبت مشاركة واسعة من الخبراء العالميين في هذا المجال، إلى جانب العديد من الشركات المحلية ومزودي خدمات التدريب المالي.

وسيسهم الاعتماد الجديد في تمكين الشركات والأفراد من تكوين فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة وأساليب تطبيقها، واستكمال إجراءات الاسترداد الضريبي، فضلاً عن توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالضريبة، لضمان عدم مخالفة الشركات وتغريمها لنتيجة لعدم امتثالها لقوانين الضريبة.

وفي معرض تعليقها على الاعتماد الجديد، قالت شارلوت إيتون، مدير الحسابات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جمعية فنيي المحاسبة: "منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات قبل عام تقريباً، لا تزال العديد من الشركات تسعى جاهدة لمواكبة تطورات الإجراءات الضريبية والتكيف مع المهارات والأنظمة المطلوبة لضمان امتثالها للتشريعات الضريبية. ولا تزال أيضاً تعقيدات تطبيق ضريبة المضافة تشكل تحدياً يواجه تلك الشركات".

وأضافت إيتون: "ينبغي على الشركات أن تكون قادرة على استيعاب قانون ضريبة القيمة المضافة بأكبر صورة ممكنة، بدلاً من هدر الوقت والمال في الأخطاء. وفي هذا الإطار، يتيح لها الاعتماد الجديد فرصة لمزيد من المعرفة والاطلاع على المهارات التي تحتاجها لضمان امتثالها للتشريعات والإجراءات الضريبية، وضمان جاهزيتها الكاملة للعمل مع هذا النظام الجديد".

وسيوفر الاعتماد الجديد تدريباً على النطاقات الخاضعة لتطبيق القيمة المضافة، ويطلع الشركات والأفراد على مدة الفترة الضريبية، وكيفية التعامل مع الاختلافات في إجراءات توريد السلع والخدمات الصادرات، والبنود التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، أو المعفاة منها في الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعرف الشركات والأفراد على من تنطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل مع الواردات والصادرات في إطار العوائد الضريبية، وكيفية احتساب صافي الضريبة الواجب تسديدها أو القابلة للاسترداد من قبل الهيئة الضريبية ذات الصلة، والجهات التي ينبغي التواصل معها حول المسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

كما سيشمل الاعتماد الجديد التدريب على تحضيرات استرداد ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك الفترة الزمنية المتاحة لتقديم الطلبات، والعواقب المترتبة عن الأخطاء والسهو. وستكون جميع نتائج التدريب والتعلم قابلة للتطبيق بشكل فوري في جهة العمل، لضمان امتثالها للقوانين الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

ومن جانبه، قال ديفيد توماسون، مدير عام فونيكس للتدريب المالي: "نحن سعداء بالعمل مع جمعية فنيي المحاسبة، ونعلق أهمية كبرى على سجلها الحافل بتقديم اعتمادات عملية متعلقة بأعمال الشركات. كما نثق بأن هذا الاعتماد الجديد سيساعد الشركات الإماراتية بشكل كبير، وسيحظى الموظفون والمدراء والمستشارون وأصحاب الأعمال الذين يتلقون التدريب على هذا الاعتماد، بقدرة على التعامل السريع مع إجراءات ضريبة القيمة المضافة، وتوظيف معرفتهم في متابعة القوانين في دولة الإمارات، لضمان امتثال شركاتهم للتشريعات الضريبية، وتجنب أي خلل أو أخطاء أو غرامات في المستقبل".

المزيد من المعلومات حول اعتماد ضريبة القيمة المضافة الجديد على الموقع الإلكتروني www.aat.org.uk/GCCVAT