أراضي دبي الراعي الرئيسي لمعرض "ريك إكسبو 2018" في أذربيجان

دبي - الخليج 365 :

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهة الرئيسية الراعية للنسخة الرابعة من معرض "ريك إكسبو 2018" الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار ثلاثة أيام في مركز "باكو إكسبو". ويأتي تنظيم المعرض متناغمًا مع التوسع في الاقتصاد المحلي في أذربيجان، وتسجيل زيادة في الطلب على الاستثمار في الخارج.

ويشهد هذا الحدث الذي يعتبر المعرض العقاري الدولي الوحيد الذي يقام في أذربيجان، مشاركة مجموعة من الشركات العالمية من أذربيجان وجورجيا والجبل الأسود والبرتغال وإسبانيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يساعد على استقطاب آلاف الزوار الذين يبحثون عن أفضل فرص الاستثمار العقاري في أبرز الوجهات العالمية.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: "يسعدنا في أراضي دبي تسجيل حضورنا في هذا الحدث المتميز، وتوفير الدعم لشركاتنا المحلية التي تعرض مجموعة من أبرز المشاريع العقارية، لإظهار تميز قطاعنا، وما تقدمه مدينتنا من فرص وتسهيلات للمستثمرين والمشترين الذين يفضلونها على غيرها من الوجهات العالمية".

وقالت سعادة ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: "تهدف مشاركتنا في نسخة هذا العام من المعرض الذي يستضيف أكثر من 250 مشروعاً عقارياً إلى الربط بين العارضين من هذه الدول مع آلاف المستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن أفضل الفرص الاستثمارية في دبي.

وأضافت راشد: "إن رعايتنا لهذا الحدث تعكس التزامنا إزاء الترويج لسوقنا العقاري، والإسهام في نمو القطاع، وإظهار علامة دبي المتميزة، خاصة مع اقترابنا من إطلاق "إكسبو دبي 2020". ومن جهة أخرى، فإننا ندرك تمامًا أهمية العاصمة الأذربيجانية باكو كنقطة محورية للوصول إلى المستثمرين المرجحين في المنطقة، حيث يحتل المشترون الناطقون باللغة الروسية مرتبة متقدمة على قائمة الجنسيات الأكثر استثمارًا في سوق دبي العقاري".

ويقدم هذا الحدث العقاري مجموعة متنوعة من المشاريع التي تعرضها الشركات العالمية العارضة، كما تتاح فرص المبيعات في الموقع، لتلبية الطلب المتزايد على العقارات والاستثمار من أذربيجان والدول المجاورة.

ويعتبر ريك إكسبو" من أكبر وأكثر المعارض العقارية تأثيراً في المنطقة منذ سنوات، حيث اجتذبت نسخة العام الماضي 2017 ما يزيد على 92 عارضًا من 13 دولة، كما قصده أكثر من 6340 زائرًا من جميع أنحاء المنطقة، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف الأسواق الجديدة، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين لتبادل الأفكار الاستثمارية مع كبار اللاعبين القطاع العالمي، من أجل التعرف إلى أحدث الاتجاهات والمشاريع العقارية الجديدة.