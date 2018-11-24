"الاتحاد العقارية" تطلق وحدات سكنية للبيع في مجمع "أويا ريزدنس"

دبي - الخليج 365 :

أطلقت "الاتحاد العقارية"، شركة التطوير العقاري التي تحظى بسجل حافل يزيد على 30 عاماً في إطلاق المشاريع السكنية البارزة في دولة الإمارات أكثر من 200 وحدة للبيع في مجمع "أويا ريزدنس" في دبي موتور سيتي. وتنظم الشركة فعالية مفتوحة في عطلة نهاية الأسابيع المقبلة لإتاحة فرصة مميزة للمستثمرين لاستكشاف المجمع السكني الحائز على عدة جوائز والمصمم وفقاً للطراز المعماري المتوسطي.

ويضم المجمع أكثر من 260 شقة سكنية جاهزة للانتقال تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، كما يوفر تجربة معيشية فريدة من نوعها للمشترين الذين يتطلعون إلى العيش في قلب مشروع دبي موتور سيتي. ويمكن للمستثمرين أيضاً الاستفادة من برامج الدفع الحصرية بعد التسليم لمدة 30 شهراً ومن خصم جذاب بنسبة 50% على رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

يذكر أن مجمع "أويا ريزدنس" السكني يعكس التزام شركة الاتحاد العقارية ببناء مجمعات سكنية وتجارية عالية الجودة في كافة أنحاء الإمارات، ما يسهم في تعزيز تطور القطاع العقاري والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.