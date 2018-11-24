"هيئة الكهرباء والمياه" ترسي عقد إنشاء خطوط مياه رئيسية في دبي بقيمة 118 مليون دهم

دبي - الخليج 365 :

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الحيوية لاسيما في مجال البنية التحتية، حيث أعلنت عن ترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار تتراوح بين 600 إلى 1200 ملم وبأطوال إجمالية تصل الى 26.5 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 118 مليون درهم في مناطق متعددة في إمارة دبي لزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تأتي ترسية المشروع في إطار سعينا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في إمارة دبي، كما يتواءم مع استراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة".

ويشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1200 ملم والأعمال المرتبطة بها، لربط مناطق متعددة تشمل خزان المياه في منطقة النخالي مروراً بدوار العوير ووصولاً إلى طريق حتا. كما يتضمن تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية بقطر 600 ملم في منطقة المحيصنة ومن منطقة آبار المياه في منطقة المرغم إلى طريق دبي العين، وذلك لرفع قدرة تدفق المياه وتوفير الإحتياجات المتزايدة من المياه الى المشاريع التطويرية في تلك المناطق.

كما يتضمن المشروع عدة مواقع لعمليات توصيل فيما بين خطوط النقل الرئيسية وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك وفق البرنامج المخطط له مسبقاً والتي هي 30 شهراً.