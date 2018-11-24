أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اهتمام الدولة المصرية بالحركة النقابية العربية إيمانا بدورها الفعال ، مشددا علي تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، مشيراً إلي أن العامل هو الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ونوه إلي شعور العامل بالأمن والاستقرار فى العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

جاء ذلك في افتتاح الوزير اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي :”مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا ، والكويت”، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعمال العرب، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وأكد أمام هذا الجمع العمالي النقابى العربي أن الدولة المصرية تقوم بعملية إصلاح اقتصادي أشادت بأدائه التقارير والتقييمات الدولية من تنفيذ إصلاحات مهمة منها سياسة صرف مرنة، تعزز من قدرة التنافسية للاقتصاد ، وزيادة معدلات النمو ، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض ، مما يسهم بشكل كبير فى خفض فاتورة واردات مصر من المواد البترولية، وانتعاش السياحة التى تتعدد مصادرها ، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وكلها تعزز احتياطي العملات الأجنبية ، وتجنب السوق أى هزات ، وتؤمن الواردات من السلع الضرورية.

أضف إلى ما تقدم حزمة إصلاحات تشريعية صدرت أخيرا منها قوانين الترخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعي، والإفلاس، وهو ما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادي.

وأكد سعفان أن العمال هم قوام الأمة العربية ونسيج وحدتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين الذي لا تهزه العواصف، منوها إلي أن جميع النقابات تعتبر جنودًا مجندًة في خدمة العمال، وما يتعلق بجميع قضاياهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان : مصر تنفذ اصلاحات اقتصادية وتصدر فائض الغاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .