“بيتكوين تخسر 22 مليار دولار في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 مساءً, 24 نوفمبر 2018 م

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سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 44.358 مليار دولار خلال أسبوع، إذ بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

واستحوذت العملة الرقمية الأشهر “بيتكوين” على نصف الخسائر بـ 22 مليار دولار، حيث هبطت قيمتها السوقية من 97.40 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 75.48 مليار.

وتراجعت “ريبيل” نحو 2.4 مليار دولار، إذ انخفضت من 19 مليار دولار الجمعة قبل الماضية، إلى 16.60 مليار أمس.

بينما انخفضت “إثيريم” نحو 5.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من 18.42 مليار إلى 12.68 مليار.

في حين خسرت “بيتكوين كاش” نحو 3.41 مليار دولار، خلال أسبوع، إذ تراجعت من 7.09 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 3.41 مليار أمس.

بينما خسرت “ستيلر لومينز” نحو 1.17 مليار دولار، خلال أسبوع، حيث انخفضت من 4.64 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، إلى 3.47 مليار أمس.

وهبطت “إيوس” إلى 3.25 مليار دولار أمس، من 4.15 مليار في 16 تشرين الثاني الجاري، لتخسر نحو 0.9 مليار في أسبوع.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت “بيتكوين” نحو 3.53 في المائة خلال تعاملات أمس، لتبلغ 4394 دولارا، بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بتداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار دولار، في حين هبطت نحو 22.48 في المائة خلال أسبوع.