اليوم..”سعفان” يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول “مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت”، من أصل 12 دولة.

يرأس المؤتمر نبيل العاقل أمين عام الاتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي، والقيادات العمالية المصرية.

وقال هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية: إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر، ومن المقرر أن يناقش قضايا الأمن الاقتصادي والسياحي للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول، ووضع رؤية مستقبلية حول الأوضاع الراهنة لقطاعي الخدمات والسياحة.

وأضاف أنه من المنتظر إعلان هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة.

وأوضح أن الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، يضم في عضويته جميع النقابات العامة بالدول المشاركة العاملين فى قطاعى البلديات والسياحة.

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