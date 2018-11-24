استقرار أسعار العملات.. والدولار يسجل 17.97 جنيها

استقرت أسعار العملات اليوم السبت أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع

فيما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى 20.23 جنيه للشراء، 20.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى 22.70 جنيه للشراء، و 23.11 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى وسجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقا للبنك الأهلى المصرى 58.47 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

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