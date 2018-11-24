شكرا لقرائتكم خبر التجارة ترصد غياب 4 بيانات للمنشآت التجارية على الفواتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركي المحارب - بريدة

حذرت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت التجارية، من قبول بعض المنشآت فواتير لا تشتمل على البيانات النظامية للمنشأة، وذلك بعد أن لاحظت خلال جولاتها الرقابية غياب 4 بيانات، بحسب معلومات اطلعت عليها «مكة».

وبينت المعلومات، أن الوزارة عممت على مجلس الغرف التجارية، أشارت فيه إلى أنظمة السجل التجاري، والأسماء التجارية والبيانات التجارية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة والوكالات التجارية، والتي تضمنت أحكاما بإلزام التاجر بكتابة بياناته التجارية في جميع مراسلاته ومطبوعاته.

وأوضحت أنها لاحظت خلال الجولات الرقابية استخدام أو قبول بعض المنشآت فواتير لا تشتمل على البيانات النظامية بما في ذلك الاسم التجاري، وعنوانه التجاري ورقم السجل التجاري ورقم الترخيص، عادة ذلك مخالفة تجارية تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

وبحسب نظام السجل التجاري، أكد على وجوب من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه، رقم قيده التجاري واسم المدينة المقيد بها على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.

ما هي البيانات النظامية للمنشأة؟

الاسم التجاري

عنوانه التجاري

رقم السجل

رقم الترخيص