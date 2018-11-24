الرشيد: ملتقى الشركات الناشئة وجهة رواد الأعمال للمشاريع التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة بمحافظة جدة ابتداء من اليوم ويستمر 3 أيام، بفندق الريتز كارلتون؛ وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وبتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يحظى برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، حيث يأتي ذلك تأكيدا لاهتمامه بالدور التنموي الذي تعمل عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وقال الرشيد إن الملتقى يعد وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، وتهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة.

بدوره أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أن الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها شركة وادي مكة للتقنية للملتقى تهدف لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بما يضمن نمو المشاريع وتحويلها من مشاريع ناشئة إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة تسهم في دفع عجلة التنمية.

ويتضمن الملتقى إضافة إلى اهتمامه ببناء العلاقات الناجحة بين رواد الأعمال والمستثمرين عددا من الجلسات النقاشية المهمة التي تتعلق بالبيئة المثالية لريادة الأعمال من خلال تقديم لمحة عن التطور التشريعي والتنظيمي لمستقبل الشركات الناشئة في ظل رؤية المملكة 2030، ومناقشة استراتيجيات الاستثمار ورأس المال الجريء في الشركات الناشئة، وأفضل النماذج والممارسات وآخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تخص الشركات الناشئة، إضافة إلى جلسة لمشاركة التجارب ونقل المعرفة بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، مرورا بنقاش دور الجامعات والمعاهد في تسخير الأبحاث لدعم التحول للاقتصاد المبني على المعرفة.

الجلسات النقاشية

البيئة المثالية لريادة الأعمال

استراتيجيات الاستثمار ورأس المال الجريء

أفضل النماذج التي تخص الشركات الناشئة

مشاركة التجارب ونقل المعرفة بين رواد الأعمال

دور الجامعات والمعاهد في تسخير الأبحاث