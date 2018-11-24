الان تتابع توتال الفرنسية: نتوقع أن تجري أوبك خفضاَ كبيراً في الانتاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

توقع الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للطاقة، باتريك بويان أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إجراء خفض كبير في الإنتاج في ضوء تراجع أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف قائلا : هم على الأرجح سيعلنون عن تخفيضات كبيرة وأعتقد أن روسيا ستنضم إليهم.

ومن المقرر أن تجتمع المنظمة في السادس من ديسمبر لبحث سياسة الإنتاج.

ومن ناحية أخرى قال بويان إن إنتاج توتال سيرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2019.

وكانت الشركة قالت إن معدل إنتاجها بلغ 2.8 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي خلال الربع الثالث من العام الجاري.