الان تتابع الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في شهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

صعد الدولار اليوم مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية في شهر مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وسعيهم لالتماس الأمان في العملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 96.969 في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل مكاسب في خمس من جلسات التداول الست الماضية.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.5 في المئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2809 دولار مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع إحجام المستثمرين عن شرائه بينما انخفض اليورو بنسبة 0.7 في المئة أمام كل من العملتين الأمريكية واليابانية إلى 1.1329 دولار و127.90 ين.