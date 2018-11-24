شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات أخر جلسات الأسبوع مثقلة بتراجع أسهم قطاع الطاقة مع توالي نزيف أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر في جلسة قصيرة عقب تغيبها يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وذلك مع قيادة أسهم قطاع الطاقة لمسيرات الخسائر في وول ستريت اليوم الجمعة في ظلال توالي نزيف أسعار النفط تراجعت للأدنى لها في أكثر من عام من جراء المخاوف من حيال ضعف الطلب العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج مؤخراً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري سيء مع أمريكا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاق تجاري مع الصين في حالة كان هناك اتفاق تجاري عادل لأمريكا، ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل.

على صعيد أخر، تطرقت بعض التقرير لكون الرئيس الجمهوري ترامب يهدد بأنه سيقوم بإعلان الإغلاق الحكومي في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في حالة لم يتم تلبيه مطالبة حيال الحدود الجنوبية لأمريكا، وأنه أعطي الكونجرس مهلة زمنيه محددة من أجل توفير المزيد من الأموال لتمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 0.73% أي بنحو 178.74 نقطة عند مستويات 24,285.95 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.66% أي بنحو 17.37 نقطة ليختتم عند مستويات 2,632.56 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.48% أي بنحو 33.27 ليختتم عند مستويات 6,938.98 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم انخفضت 0.39% لتتداول حالياً عند 1,223.20$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 96.92 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 7.71% لتتداول عند 50.42$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 54.63$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 6.07% ليتداول عند 58.80$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ 26 من الشهر ذاته مقارنة مع الافتتاحية عند 62.60$ للبرميل.