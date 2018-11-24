بالأسعار والصور| الفرصة الأخيرة.. أقوى تخفيضات الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية

كتب: ضياء السقا بمناسبة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، أعلنت شركة رنين لتجهيز العرائس، عن أحدث العروض على الأجهزة الكهربائية. العروض سارىة يومي السبت والأحد 24 و25 نوفمبر الجاري، فى جميع فروع رنين. وفيما يلي العروض: عناوين فروع رنين: فرع م.نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات - الحي العاشر فرع الهرم:32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم . فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة - محطة مترو مسرة. فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد - إتجاه روكسي . فرع 6أكتوبر : أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية . فرع عباس_العقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن . فرع لاظوغلي :14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي _ بالقرب من محطة مترو سعد زغلول فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول فرع شبرا الخيمة - أمام قسم اول شبرا الخيمة - امام مستشفى النيل . فرع المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان فرع المحلة : ميدان المشحمة - فوق اولاد رجب - المحلة الكبرى - الغربية فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا فرع الزقازيق: القومية - شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن فرع شبين الكوم : 49 شارع مصطفي كامل (شارع البحر) عمارات النيل أمام كوبري مبارك شبين الكوم – المنوفية فرع كفر الشيخ :دسوق - الصالحية -اول مدخل دسوق - أبراج الياسمين -اعلي الراية ماركت الإسكندرية: ش محمود فهمي النقراشي- متفرع من ش النصر- المنشية مواعيد عمل الفروع: من الساعة 10 ص الى الساعة 12 بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ماعدا فرع نوبار من الساعة 7 ص والجمعة من 10 ص.

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