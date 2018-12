شكرا لقرائتكم خبر عن "أورانج" و"سيسكو" تتعاونان لطرح حلول جديدة للشبكات عبر خدمة SD-WAN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا على ريادتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أعلنت اليوم شركة اورنج مصر شركة الاتصالات المتكاملة عن تقديمها حزمة من الحلول الرائدة التي تساعد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التحول الرقمي بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية .

وتأتي حلول اورنج الجديدة التي تضمن للعملاء التحول الرقمي من خلال الاستفادة من النجاحات التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال منتجاتها Flexible SD-WAN الحائز علي جائزة أفضل الخدمات المقدمة للشركات من WCA لعام 2018 جنبا إلى جنب مع شراكتها طويلة الأجل مع شركة سيسكو الرائدة في مجال الشبكات لتقديم خدمة SD-WAN في مصر.

ويعزز إطلاق الحلول الجديدة محفظة خدمات ومنتجات اورنج مصر المقدمة لقطاع الأعمال لتشمل حلول شبكات اتصال ذكية SD-WAN والتي توفر لعملاء الشركة من المؤسسات رؤية واضحة للشبكات العريضة الخاصة بأعمالهم.

وتتيح هذه الحلول للشركات تحسين حركة مرور البيانات وتعزيز عرض النطاق الترددي بشكل فعّال لتلبية متطلبات الأعمال وتحقيق مستوى عالٍ من التوازن بين الأداء وبساطة العمليات إلى جانب خفض التكاليف.

وتهدف خدمة SD-WAN إلى المساعدة على بناء شبكة بيانات متطورة يمكنها التعامل بشكل أفضل مع الزيادة المستمرة في حجم البيانات المتداولة على الشبكة الخاصة بالشركات و التعامل مع التغييرات المستمرة التي تطرأ مستقبلا على شبكة الإنترنت، حيث يعمل نظام SD-WAN على إدارة الشبكات المختلطة التي يتم من خلالها الدمج بين أنواع التكنولوجيا الحالية المستخدمة للدخول علي شبكة الإنترنت مثل تكنولوجيا MPLS و DSL مع الاستغلال الأمثل لوصلاتها لتحقيق الاستفادة القصوى من السعات الموجودة بأقل التكاليف الممكنة مع الحفاظ على الأداء المثالي والأمان المطلوب للتطبيقات الأساسية الهامة المستخدمة في الوقت الحالي.

وتوفر تقنية SD-WAN التي تقدمها اورنج مصر الحلول البديلة لأجهزة الشبكات التقليدية المتعارف عليها مثل أجهزة الراوتر التقليدي حيث يتم استبدالها بأجهزة حديثة لديها القدرة على دمج سعات الوصلات المتاحة للشبكة و استخدامها الاستخدام الأمثل لنقل البيانات من خلالها بصورة متوازنة للاستفادة القصوى من السعات المتاحة و تبسيط عمليات إدارة الشبكة الخاصة للشركات كما توفر القدرة على إضافة الموارد المطلوبة لزيادة القدرات الاستيعابية للشبكة بصورة مبسطة و سريعة من خلال استخدام تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لضمان التأمين الكامل للبيانات و تخفيف الحمل على الشبكة بالتحكم في البيانات التي يتم نقلها بصورة مثالية وإفراغ البيانات الموجهة أقرب ما يكون إلى حافة الشبكة.

وتعقيبا على هذا التعاون مع سيسكو ، قال مجدى جبرة، نائب رئيس شركة اورنج لقطاع الأعمال "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع سيسكو العالمية من خلال هذا التعاون الذي يأتي مع تزايد الحاجة إلي التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية و تكنولوجيا المحمول وتقنية نقل الفيديو عبر بروتوكول IP توفر اورنج مصر الدعم الكامل لكل عملائها و الذي يضمن لهم مواكبة التكنولوجيا و التحول الرقمي الآمن والسريع لتقنية SD-WAN لتلبية احتياجات العمل و العملاء" .

كما توفر اورنج مصر لعملائها مزايا متعددة وخدمات متنوعة غير مسبوقة لتضمن لعملائها الثقة الكاملة و تجنب المخاطر المحتملة اثناء عمليات التحول الرقمي كما توفر أورنج لعملائها نماذج الدفع حسب الاستخدام "Pay as you go" التي تتيح لكافة عملائها الاستفادة من خدامات التحول الرقمي و تقنية ال SD-WAN مع الحد الأدنى من المخاطر.

تتيح تقنية SD-WAN للعملاء التحكم فى استخدام موارد الخدمات الرقمية حسب الحاجة، وبدقة بلا زيادة او نقصان وفى اوقات الاحتياج اليها فقط. ويقوم العميل بتزويد الخدمات ذاتيا مع تفعيل الخدمة فى دقيقة واحدة. توفر أورنج ايضا للعميل بوابة الكترونية خاصة بة لمتابعة و إدارة الشبكة و مراقبة ادائها و المستخدمين لها.

أحمد شكيب المدير الإقليمي للعلاقات التجارية مع شركه اورانج بأفريقيا و الشرق الاوسط Regional Sales Manager for Orange Middle East and Africa

مجدى جبرة نائب رئيس شركة أورنچ مصر لقطاع الأعمال وأحمد شكيب في توقيع إتفاقية بين اورنچ و سيسكو لطرح حلول جديدة للشبكات