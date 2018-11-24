شكرا لقرائتكم خبر عن 231 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 231.78 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 183.18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 6759.56 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 333.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.95%، والعرب على 25.99% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 42.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.20%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 696.75 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.