شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمنت تصدر 126 ألف طن خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات قيام 6 شركات إسمنت بتصدير 126 ألف طن خلال شهر أكتوبر 2018 في مقدمتها شركة «إسمنت السعودية » التي صدرت نحو 77 ألف طن، يليها «إسمنت الشرقية» و«إسمنت ينبع» بتصدير 18 ألف طن للأولى و14 آلف طن للثانية.

ووفقا لبيانات صادرة من شركة إسمنت اليمامة، قامت خمس شركات بتصدير الكلينكر خلال شهر أكتوبر، حيث قامت إسمنت الشمالية بتصدير 99 ألف طن وإسمنت ينبع 105 آلاف طن، وإسمنت السعودية 87 ألف طن، وإسمنت الصفوة 40 ألف طن، وإسمنت العربية 9 آلاف طن.

فيما انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت بنسبة 11% خلال شهر أكتوبر من عام 2018 لتصل إلى 3.64 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4.10 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2017، وذلك حسب البيانات الصادرة من شركة إسمنت اليمامة.

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، فقد شهدت 12 شركة تراجعاً في مبيعاتها، تصدرتها «إسمنت الشمالية» بنسبة 70% تليها «إسمنت ينبع» و«إسمنت المدينة» و«إسمنت أم القرى» بنسب تراجع 39% و38% و32% على التوالي. وحسب البيانات، حققت 4 شركات ارتفاعاً في المبيعات، في مقدمتها «إسمنت حائل» بنسبة 77%، يليها «إسمنت اليمامة» و«إسمنت الجنوبية» و«إسمنت الجوف» بنسبة 22% و5% و1% على التوالي.

أما على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً في إنتاج الشركات خلال شهر أكتوبر 2018 بنسبة 6% حيث بلغت 4.33 مليون طن قياساً بـ 4.09 مليون طن في أكتوبر 2017.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام 41.57 مليون طن، مرتفعة بنحو 18% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي التي بلغت حينها 35.13 مليون طن.