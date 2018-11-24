شكرا لقرائتكم خبر برامج لتدريب الصيادين السعوديين في عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

فيما تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة قريبا إرسال طلائع المتقدمين لوظيفة صياد مرافق إلى ولاية الخابورة بسلطنة عمان لتدريبهم في أحد المعاهد المتخصصة في تأهيل الصيادين، أكد مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الدكتور علي الشيخي لـ«مكة» أن برامج التدريب بعمان ستستمر حتى تغطية الطلب، مشيرا إلى مرونة البرنامج في قبول من يتجاوز الـ35 عاما.

من جهتهم تخوف عدد من رؤساء جمعيات الصيادين بمناطق المملكة من تسرب من يتم تدريبهم، نتيجة عدم وجود شرط مسبق يلزمهم بالعمل كصيادين مرافقين، وهو ما سيضيع جهود الوزارة، وطالبوا بإلزام المتدرب بالعمل كصياد مرافق لمدة عامين على الأقل.

وأوضحوا أن المهم هو ما يحدث بعد الدورة من حيث قبول المتدرب العمل لدى أصحاب القوارب أو العمل لحسابه الخاص أو التسرب لأعمال أخرى.

النظري بعمان

وقال الشيخي إن أغلب برامج التدريب في سلطنة عمان ستكون نظرية، تتمثل في كيفية التعامل مع الأجهزة والمعدات البحرية، بالإضافة إلى كيفية معرفة المواقع والجهات والتعامل مع مختلف الظروف الطارئة التي يمكن أن تحدث في البحر، مع استخدام أساليب محاكاة لعمليات صيد ميدانية في ظل ظروف مختلفة، في حين أن التدريب العملي والميداني سيكون في مرافئ المملكة، وبالتنسيق مع جمعيات الصيادين المنتشرة في مناطق المملكة الساحلية بعد عودة المتدربين من عمان.

حماس شديد

وأوضح الشيخي أن هدف الدورات التدريبية هو توطين صناعة الصيد في المملكة بعد أن سيطرت على جزء كبير منها عمالة وافدة عبر التستر، منوها إلى وجود حماس شديد لدى الشباب السعودي للالتحاق بالدورات التدريبية الذين تجاوز عددهم حتى الآن 1300 متقدم.

قبول فوق الـ35

وحول سن المتقدم للدورة، والتي حددتها الوزارة في إعلانها عن الدورات بأعمار تتراوح بين 18 و35 عاما، أشار الشيخي إلى أن ذلك اعتمد عند تصميم الدورات، إلا أن لدى الوزارة مرونة في قبول كل الأعمار بعد 35 عاما، خاصة أن الأعمار المتقدمة قد تكون الأكثر استقرارا في العمل، منوها إلى أن الدورات التدريبية ستستمر حتى تغطية الطلب على الصياد المرافق، معربا عن تفاؤله بحل مشكلة توفر الصياد المرافق خلال عام واحد من بدء التدريب.

إلزام المتدربين

بدوره أفاد رئيس اللجنة الزراعية السابق بغرفة الشرقية جعفر الصفواني بأن خطوة الوزارة بشأن تأهيل الصيادين المرافقين حركت الركود المتعلق بأزمة توفر الصياد المرافق بالمملكة، ونتمنى استمرارها حتى تغطية كامل الطلب، مؤكدا على أهمية المتابعة لمن تم تدريبهم حتى لا تضيع جهود الوزارة سدى، فالمفروض أن يعمل هؤلاء لدى أصحاب القوارب وأن يسدوا النقص في أعداد الصيادين كالتزام منهم لما بعد التدريب.

عدم الاستغلال

وتمنى شيخ الصيادين في ثول بمنطقة مكة المكرمة حميد الحميد ألا تستغل مبادرة تدريب الصيادين من البعض كونها مجانية وتحويلها إلى نزهة أو رحلة سياحية إلى سلطنة عمان، مشيرا إلى أن العمل الفعلي يختلف عن التدريب، وهو ما يجب أن يدركه القائمون على المشروع، حيث إن العمل الفعلي يتضمن الغياب عن البيت 5 أيام، مبينا أن طبيعة أغلب الشباب لا يستقرون في عمل واحد، بل يتنقلون عندما يحصلون على مبلغ أكبر أو عمل مريح.

سعي جدي للحل

وقال شيخ الصيادين في منطقة البرك بعسير محمد الهلالي إن مبادرة الوزارة تدل على أنها تسعى بشكل جدي لحل مشكلة الصياد المرافق، إلا أنه أشار إلى أن طرق الصيد في سلطنة عمان مختلفة تماما عنها في المملكة، سواء على شواطئ البحر الأحمر أو الخليج العربي، مبينا أن الطريقة المستخدمة في عمان هي جر الشباك بشكل أفقي في مياه المحيط الهندي أو خليج عمان، بينما لا يتناسب ذلك مع الشعب المرجانية في البحر الأحمر أو ضحالة المياه عموما في الخليج ووجود مناطق يحظر فيها الصيد.

السن المناسبة الـ40

وأضاف الهلالي أن الصيادين سبق أن طرحوا على الوزارة مسألة إعارة بعض قواربهم للوزارة للتدريب الميداني إلا أنهم لم يتلقوا ردا، مشيرا إلى أن تحديد سن تتراوح بين 18 و35 عاما بالنسبة لمن يتم قبولهم غير مناسب لأن المعروف أن الشباب في هذه السن لا يقبلون على العمل المتعب إن توفر عمل مريح بالأجر نفسه أو بأجر أعلى، بينما السن المناسبة للعمل هي من 40 عاما فما فوق.

الخشية من التسرب

وشدد عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية يوسف الخالدي على أن المهم من التدريب هو التزام الشباب الذين يتم تدريبهم بالعمل لدى أصحاب القوارب، حيث إن تكاليف التدريب التي دفعتها الوزارة أو ستدفعها ليست قليلة، ولا بد من ضبط مسار المتدربين حتى لا يتسربون إلى مواقع أخرى فتضيع جهود التدريب.

وأكد الخالدي على ضرورة عدم التقيد بسن محددة للتدريب إذا أردنا تغطية الطلب على الصياد المرافق خلال الفترة التي حددتها الوزارة بعام.

شروط التقدم:

أن يكون سعودي الجنسية

عمره بين 18 و35 سنة (توجد مرونة في قبول أعمار أكبر)

أن يجيد السباحة

الرغبة الجادة في ممارسة الصيد

مميزات الدورة