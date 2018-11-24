تراجع العقار والبنوك والاتصالات يهبط بالأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على تراجعات أسبوعية متفاوتة، رغم التوجه الشرائي الأجنبي والمؤسساتي؛ لكن بنسب محدودة؛ نظراً لضعف مستويات السيولة، وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 0.86%، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 1.4%؛ نتيجة تراجع أسهم قيادية في العقار والبنوك والاتصالات.

وسجلت السيولة الأسبوعية في السوقين، 1.5 مليار درهم فقط، منها 935 مليون درهم في أبوظبي، و569.23 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 624.8 مليون سهم، منها 189.8 مليون سهم في أبوظبي، و435 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال 15.8 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 185.25 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 10.14 مليون درهم محصلة شراء العرب، و117 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و58 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

جاء التوجه للشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 38 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و9 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 79 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و28.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع أسبوعي عند مستوى 4984.74 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة الصناعة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.41%؛ بعد تراجع سهم «أبوظبي الأول» 2.16%، في مقابل ارتفاع أسبوعي ل«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 1.23%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.47%؛ نتيجة انخفاض سهم الدار 1.18% وإشراق 0.51%، كما هبط قطاع الاتصالات 0.58% أي بالنسبة ذاتها، التي انخفض فيها سهم «اتصالات».

وتراجع قطاع الطاقة أيضاً بنسبة حادة بلغت 7.66% وهي أعلى نسبة تراجع من بين المؤشرات القطاعية؛ نظراً لتراجع «دانة غاز» 8.85% وطاقة 7.55% وأدنوك للتوزيع 4.94%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2754.91 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار بشكل رئيسي.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.48%؛ بعد تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2%، فيما قلص سهم «دبي الإسلامي» من خسائر القطاع؛ بارتفاعه 0.95%.

وهبط قطاع العقار بنسبة 1.53%؛ نتيجة هبوط سهم «إعمار العقارية» 2.65% وديار 2.78% و«الاتحاد العقارية»1.77% و«إعمار مولز» 1.55%.

كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.85% متأثراً بشكل رئيسي بهبوط سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 4% مع استقرار سوق دبي المالي وارتفع «شعاع كابيتال» 0.94%.

في المقابل، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.57% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.96% و«أرامكس» 1.88% فيما تراجع سهم الخليج للملاحة 1.8%.

وتصدر التداولات الأسبوعية في سوق دبي سهم «إعمار العقارية» بنحو 96.45 مليون درهم، وأغلق سعره عند 4.77 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بسيولة قدرها 53.74 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.25%، وأقفل عند 2.27 درهم، ثم سهم «العربية للطيران» بتداولات بقيمة 47 مليون درهم، وأغلق عند 1.04 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة سهم «أبوظبي الأول»، وحصد سيولة بقيمة 453.6 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 14.48 درهم، تلاه في المركز الثاني سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 147.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.1 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 121.6 مليون درهم، مغلقاً عند 17 درهماً.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع، سهم «المصرف الخليجي التجاري»، مرتفعاً بنسبة 7.4%، وأغلق عند 0.78 درهم، تلاه سهم «مصرف عجمان»، وارتفع بنسبة 3.12% ليغلق عند 0.96 درهم، ثم سهم «دار التكافل»، وزاد بنسبة 2.4% إلى 0.59 درهم.

في المقابل، سجل سهم «سلامة للتأمين» الانخفاض الأكثر بنسبة 11.95% مغلقاً عند 0.6 درهم، ثم سهم «اكتتاب»؛ بتراجعه 6.7% إلى 0.25 درهم، وجاء ثالثاً سهم «أملاك للتمويل»، ونزل بنسبة 4.85% عند 0.51 درهم.

وبشأن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي خلال أسبوع، تصدر القائمة سهم «الجرافات البحرية» الذي أغلق صاعداً 15% عند 3.45 درهم، تلاه في المركز الثاني سهم «الوطنية للتكافل»، وزاد بنسبة 9.09% مغلقاً عند 0.6 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، وارتفع 6.9% إلى 3.1 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الاتحاد للتأمين»، وانخفض بنسبة 10.83% إلى 1.07 درهم، ثم سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، وتراجع بنسبة 10% عند 0.45 درهم، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الهبوط سهم البحرية الوطنية للتأمين، وتراجع بنسبة 9.95% إلى 1.99 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 166 مليون درهم محصلة شراء، منها 99 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و67 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 166 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 148 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و18 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وجاء توجه الشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 38 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و9 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة بيع، منها 28.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و18.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 185.25 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 10.14 مليون درهم محصلة شراء العرب، و117 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و58 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 185.25 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«العربية للطيران» و«اتصالات» و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «مصرف عجمان» و«دانة غاز» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية».

وأظهرت بيانات المحافظ الاستثمارية توجهاً نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 79 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و28.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 79 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و28.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي.