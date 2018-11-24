اليورو يهبط وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط اليورو بنحو 0.5% أمس الجمعة، بعد إشارات بأن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في أنحاء منطقة اليورو.

وتباطأ نمو الأنشطة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقعة خلال الشهر الجاري، وفقاً لما أظهره مسح لمؤشر مديري المشتريات، الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

وهبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4% إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة.

كما هبط اليورو 0.2%، مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك، وتلقى الدولار دعماً من ضعف العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 0.3%، مقابل سلة عملات ليجري تداوله مستقراً عند 96.706.

وانخفض الجنيه الإسترليني أمس 0.3%، عند 1.2838 دولار، بعدما كان مرتفعاً 0.8%، يوم الخميس.

وبلغت العملة اليابانية 112.96 ين للدولار، مسجلة تغيراً طفيفاً عن الإغلاق السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق.

وتراجع الدولار الإسترالي، الذي غالباً ما يعتبر مقياساً للإقبال على المخاطرة عالمياً، 0.2%، ليجري تداوله عند 0.7237 دولار. (رويترز)