"التخفيضات الكبرى".. "تكسر" أسعار العلامات التجارية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تختتم اليوم فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث شهد اليوم الثاني على التوالي من المبادرة التي تزامنت مع العطلة الرسمية، إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمقيمين، مع تقديم نحو 1500 متجر من أصحاب العلامات التجارية العالمية والمحلية الموجودة في مراكز التسوق، خصومات وتخفيضات وصلت إلى 90%، على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات.

وأكد عدد من أصحاب المحال أن التخفيضات المطروحة، تعود بالفائدة على قطاع التجزئة في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد.

وشهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً في اليوم الثاني من أيام التخفيضات الكبرى؛ للاستفادة من الحملة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث أتاحت لكافة المتسوقين من مختلف الأعمار، انتهاز الفرصة للتسوق. وشهدت المراكز إقبالاً كبيراً عقب صلاة الجمعة، بينما شهدت ساعات المساء ازدحاماً في عدد من المتاجر التي امتدت ساعات العمل فيها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، خاصة في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، بينما شهد ابن بطوطة مول، إقبالاً فاق التوقعات، فيما شهد «دبي مول» إقبالاً كثيفاً لليوم الثاني على التوالي، في ظل احتفالاته بمرور 10 سنوات على افتتاحه.

وشهدت المراكز التجارية صعوبة في استيعاب أعداد السيارات والمتسوقين بشكل عام.

وأكد مستهلكون أنهم انتظروا بدء أيام التخفيضات للتوجه إلى مراكز التسوق، والاستفادة مما تعرضه المتاجر المشارِكة من تخفيضات جذابة، سواء على المنتجات الغذائية أو حتى على باقي المنتجات من ملابس وهدايا وغيرها.

وتشكل الفعالية انطلاقة قوية لقطاع التجزئة، بما تقدمه من عروض جذابة تستقطب المتسوقين والمستهلكين، لتدعم بذلك القطاع نحو النمو من حيث الإقبال والمبيعات، كما شكلت فرصة فريدة للاستفادة من التخفيضات، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية التي تحتضنها هذه المراكز، إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيمة.