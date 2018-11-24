جنوب إفريقيا تستثمر في قطاع النفط بجنوب السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الجنوب إفريقي ونظيره في جنوب السودان أمس الجمعة، إن جنوب إفريقيا تنوي استثمار مليار دولار في قطاع النفط بجنوب السودان، بما في ذلك إنشاء مصفاة.

وتهيمن شركات آسيوية، بما في ذلك مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وبتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.سي.جي فيديش)، على قطاع النفط في جنوب السودان.

وقال الوزيران: إنهما وقعا مذكرة تفاهم سينتج عنها أيضا مشاركة جنوب إفريقيا في أعمال التنقيب في عدد من مناطق الامتياز النفطية.

وقال جيف راديبي وزير الطاقة الجنوب إفريقي: «حين تكتمل المصفاة، ستبلغ قدرتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميا من النفط»، وقال إزيكيل لول جاتكوث وزير البترول في جنوب إفريقيا: إن الاتفاق يوفر أيضاً سبلاً للتعاون في بناء خط أنابيب لخدمة الحقول الواقعة في جنوبي البلاد. ويصدر جنوب السودان النفط الذي ينتجه عبر خط أنابيب آخر يصل إلى ميناء في الجار الشمالي السودان، وقال جاتكوث: «من المفيد أن يكون لديك خط أنابيب جديد».

(رويترز)