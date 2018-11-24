الخام الأمريكي يخسر 7%.. وبرنت 6٫2%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط، أمس الجمعة، على الأسهم العالمية، لتهوي معظم المؤشرات في أوروبا وأمريكا وآسيا، بنسب متفاوتة، وسط عدم وضوح الرؤية فيما يخص الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في بورصة نيويورك، تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة؛ حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر شعبية للضغوط مرة أخرى، في حين أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط على سوق الأسهم.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 142 نقطة، في حين تراجع مؤشر «أس آند بي 500» بنسبة 0.6%، فيما هبط ناسداك المركب 0.3%، قبل أن يرتد مرتفعاً 0.07% في وقت لاحق، ليظل أداؤه متذبذباً، بين الصعود الهامشي، والانخفاض الطفيف.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» و«أبل» و«آلفابيت» بنسبة 0.4% على الأقل، ويشار إلى أن أسهم هذه الشركات قد تراجعت بنسبة 2.3% على الأقل في يوم الأربعاء.

كما تعرض العقود الآجلة للنفط لضغوط يوم الجمعة مع هبوط أسعار الخام، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتصل إلى 51.14 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، كما هبط خام برنت 6٫2%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً في بداية التعاملات قبل أن ترتد منخفضة في وقت لاحق، في ختام أسبوع متقلب بقيادة أسهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا، التي كانت قد تضررت بشدة من مخاوف بشأن النمو، بينما قفزت الأسهم الإيطالية مع انخفاض العائد على السندات.

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 2% بنهاية تعاملات أمس الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية قوية مع بقاء المستثمرين قلقين بشأن التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتأتي الخسائر في أسواق الأسهم الصينية مع استمرار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبنهاية جلسة أمس، تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 2.5% لينخفض إلى مستوى 2579.5 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 3.7%، كما أغلق مؤشر «سي.إس.آي 300» في النطاق الأحمر على تراجع بنحو 2.2% إلى 3143.5 نقطة، محققاً خسائر 3.5% في هذا الأسبوع.