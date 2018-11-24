شركة أجنبية لتدريب «الناشئة» بالسعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أول ترخيص استثمار أجنبي، في مجال حاضنات الأعمال، وهو ترخيص شركة «أسترولابز»، لتدريب وتطوير الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمختلف المعلومات اللازمة.

وتعتزم الشركة، بناء مجمع تقني لخدمة رواد الأعمال المحليين والأجانب، من خلال تقديم الدورات المتخصصة وإقامة الفعاليات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودية.

(د ب أ)