«فيسبوك» متهمة بقيادة حملة تشهير ضد منتقديها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا باتريك جاسبارد، رئيس المؤسسة الخيرية التي يديرها الملياردير جورج سوروس، القضاء الأمريكي للتحقيق في إقدام شركة «فيسبوك» على تشويه سمعة منتقديها، وذلك بعد أن اعترفت شبكة التواصل الاجتماعي بتعاقدها مع شركة علاقات عامة مثيرة للجدل لمهاجمة سوروس.

اعترف أيليوت شراج، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة في «فيسبوك» الأسبوع الماضي بتكليف شبكة التواصل شركة «ديفاينرز» للخدمات الاستشارية والعلاقات العامة بمهاجمة منتقديها.

وأوضح شراج في مذكرة داخلية رداً على مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يتعلق بهذا الموضوع: «أقر بأنني وافقت على قرار تعيين ديفاينرز وشركات مماثلة»، وأضاف أن «فيسبوك» طلبت من «ديفاينرز» التحقق من نوايا سوروس بعد أن قال إن شركات التكنولوجيا تشكل تهديداً على الإنترنت في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي.

وقال شراج: «لم نسمع عنه مثل هذا الانتقاد من قبل وأردنا أن نحدد ما إذا كان لديه أي دافع مالي، وتحققت شركة ديفاينرز من هذا الأمر عبر الاستعانة بالمعلومات العامة».

هجوم منظم

ورداً على مذكرة فيسبوك، قال باتريك جاسبارد رئيس مؤسسة «المجتمع المفتوح» الخيرية التي يديرها سوروس، في تغريدة: «فيسبوك قررت أن تلقى بالديك الرومي في عيد الشكر وتعترف بأن ديفينرز كانت تعمل لحسابها لاستهداف سوروس وتشويه سمعته، لأنه انتقد الشركة وطريقة عملها، عذراً، ولكن يجب أن يخضع هذا لإشراف الكونجرس».

وأشار شراج إلى أن «فيسبوك» طلبت من «ديفاينرز» استكشاف الرابط بين مجموعة «الحرية من فيسبوك» المنتقدة لموقع التواصل الاجتماعي وسوروس، مضيفاً أن «ديفاينرز»: «أعدت وثائق ووزعتها على الصحافة لإظهار أنها ليست مجرد مجموعة من النشطاء الذين يتصرفون بشكل عفوي بل كانوا يشنون هجوماً منظماً على فيسبوك».

وأوضح: «يصف البعض هذا العمل بأنه بحث مضاد، لكنني أعتقد أننا سنكون غير مهنيين ونفتقر للمسؤولية في حال لم نفهم الخلفيات والتضارب المحتمل لمصالح منتقدينا».

سلطة منصات التواصل

وقالت مجموعة «الحرية من فيسبوك» إنها لا تحصل على أي تمويل أو دعم من جورج سوروس، مشيرة إلى أن حملة التشويه التي تقودها فيسبوك «غير مقبولة».

ويبدو أن اعتراف أيليوت شراج بدوره في التعاقد مع «ديفاينرز» يبعد بعض اللوم عن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي ل «فيسبوك، ومديرة العمليات شيريل ساندبيرج، واللذين قالا إنهما لم يعرفا عن موضوع «ديفاينرز» إلا بعد مقالة «نيويورك تايمز».

ورداً على المذكرة الداخلية للشراج، قالت ساندبيرج إن عمل شركة «ديفاينرز» كان متضمناً في مواد عرضت عليها، مشيرةً إلى أنها تلقت عدداً قليلاً من رسائل البريد الإلكتروني التي تمت فيها الإشارة إلى ديفاينرز».

وقالت «ديفاينرز» في بيان على موقعها الرسمي: «نحن فخورون بالعمل مع فيسبوك»، مضيفةً أن اتهامها بقيادة حملة تشهير ضد سوروس والمجموعة المناهضة لفيسبوك «لا أساس له».

وقال شراج في مذكرته إنه مع عمل المزيد من موظفي فيسبوك مع شركة «ديفاينرز» على عدد من المشاريع، أصبحت العلاقة غير مركزية، موضحاً: «كان يجب أن أكون على علم بقرار توسيع تفويضهم». وأضاف شراج: «تقع مسؤولية هذه القرارات على عاتق فريق الاتصالات، وكان زوكربيرج وساندبيرج يعتمدان عليّ لإدارة ذلك من دون إحداث جدل».

(وكالات)

من هي «ديفاينرز»؟

عندما انتقل تيم ميلر، وهو ناشط سياسي جمهوري، إلى منطقة الخليج في سان فرانسيسكو العام الماضي لإقامة شركة للعلاقات العامة، أحضر معه أسلوباً تقليدياً أكثر شيوعاً في واشنطن أكثر منه في وادي السليكون، حيث كان على دراية جيدة بأبحاث المعارضة، أي السعي وراء الحصول على معلومات استخباراتية عن عدو سياسي. وكان لديه علاقات مع محرضين عبر وسائل الإعلام، وأهم من ذلك كله فهو يدرك قيمة السرية. ووصل ميلر في الوقت المناسب مع شركته «ديفاينرز»، في ظل تعالي أصوات الساسة والمشرعين متسائلين عن نوايا شركات التكنولوجيا الكبرى لاسيما «فيسبوك» ونظيراتها. وسرعان ما توسعت «ديفاينرز» في أنشطتها وسط شركات من قطاعات مختلفة من بينها «ليفت» و«لايم» و«فيسبوك» و«كوالكوم»، التي دخلت في نزاع مع «آبل»، وأبرم ميلر اتفاقيات سرية مع تلك الشركات.