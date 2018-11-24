«نيسان» تسعى لإعادة النظر في هيكل ملكية أسهم «رينو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقارير بأن شركة «نيسان» اليابانية للسيارات تبحث إعادة النظر في هيكل ملكية الأسهم في تحالفها مع شركة «رينو»، من أجل إيجاد شراكة عادلة بشكل أكبر بين الشركتين، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن خطط المراجعة ستشمل مسألة حقوق التصويت، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأن هذه المعلومات ليست معلنة.

وتمتلك رينو 43% من أسهم نيسان، ويحق لها التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، فيما تمتلك الشركة اليابانية 15% من أسهم رينو دون أي حقوق تصويت، ونشأ هذا الخلل منذ تأسيس التحالف بين الشركتين في عام 1999.

وتنص قوانين الشركات اليابانية على أنه من الممكن إبطال حقوق التصويت الخاصة ب«رينو» لدى «نيسان»، إذا رفعت الشركة اليابانية حصتها من الأسهم إلى أكثر من 25%، فيما تنص القوانين الفرنسية على أنه إذا خفضت رينو حصتها في نيسان إلى أقل من 40%، فإن ذلك سيساعد الشركة اليابانية على امتلاك حقوق تصويتية في الشركة الفرنسية. (د ب أ)