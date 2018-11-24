كارلوس غصن قلل بيانات دخله ب 71 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس الجمعة، أنّ الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن، قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما جرى الحديث عنه في البداية.

وغداة إقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مجموعة نيسان، يحتمل أن يواجه الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني، الآن اتهاماً جديداً من الادّعاء العام ليتواصل بذلك هبوطه المذهل من قمة إدارة الأعمال في العالم حيث كان يحظى باحترام واسع.

ومع توارد فصول هذه القضية التي أحدثت صدمة في عالم صناعة السيارات، أكدت فرنسا واليابان مجدداً دعمهما لمجموعة رينو - نيسان الرائدة في هذا المجال.

وأوقفت السلطات اليابانية الاثنين، غصن بعد أن اتهمته مع المدير التمثيلي لنيسان جريج كيلي، بتقديم كشوفات تقلل من دخله الحقيقي «خمس مرات بين يونيو/‏حزيران 2011 ويونيو/‏حزيران 2015» معلناً عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليار ين (حوالى 37 مليون يورو) بدلاً من عشرة مليارات ين.لكن السلطات تشتبه الآن، بأنّ غصن قلّل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون وصحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، وقالت الصحيفة إن المدّعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو/‏حزيران 2011.

وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون، مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيكي»، أنه يشتبه أيضاً في أن غصن لم يبلّغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين، من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أول أمس الخميس، إن شركة نيسان دفعت مبلغ 100 ألف دولار منذ 2002، لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.وقال نائب المدعي العام شين كيكيموتو، إنّ قضية غصن تعد «من أخطر أنواع الجرائم» بموجب قانون الأدوات المالية الياباني، وقد يواجه غصن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وأكد نائب مدير مجموعة رينو الفرنسي تييري بولوريه، الذي يتولى رئاسة الشركة بعد توقيف كارلوس غصن، الخميس أنه «يريد الحفاظ على مصالح رينو» والتحالف مع فرعها الياباني نيسان.

وقال في رسالة بالفرنسية وجهت إلى الموظفين ال 180 ألفاً في المجموعة: «سأحرص على ضمان استقرار المجموعة والحفاظ على مصالح مجموعة رينو واستمرارية التحالف، يمكنكم الاعتماد على التزامي الكامل، وأكد مدير عام المجموعة بالوكالة، أنّ رينو منظمة بشكل كامل لكي تضمن استمرارية الشرك.

(أ ف ب)