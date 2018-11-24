شركات السيارات الألمانية مستعدة لمباحثات بواشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر بصناعة السيارات، أول أمس الخميس، إن رؤساء شركات فولكسفاجن، وبي.إم.دبليو، ودايملر، مستعدون لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع إدارة ترامب، لكنهم لم يتلقوا حتى الآن دعوة رسمية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر بالصناعة ومصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع ربما يعقد الأسبوع القادم، وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحضر الاجتماع.

وقال مصدر بصناعة السيارات «من الواضح أنه توجد خطة لاجتماع وأن الرؤساء التنفيذيين سيحضرون».

وأكد مصدر آخر خططاً لاجتماع في واشنطن، لكنه قال إن التفاصيل مازالت قيد الإعداد، وإن الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية لا يمكنهم التفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي. (رويترز)