شكرا لقرائتكم خبر عن "التمثيل التجارى" يعرف رجال الأعمال اللبنانيين بالمشروعات القومية بمصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، بتسمية موائد حفل عشاء رجال الأعمال المشاركين بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، بأسماء المشروعات القومية لتعريف رجال الأعمال اللبنانيين بها، ووضع المكتب تعريف عن المشروعات وحجم الاستثمارات بجانب قائمة الطعام، وخصص المائدة الرئيسية باسم العاصمة الإدارية الجديدة.

أقام مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، برئاسة منى وهبة، مساء اليوم الجمعة، حفل عشاء لرجال الأعمال المشاركين بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، والذى عقد اليوم الجمعة بأحد فنادق بيروت، بمشاركة 300 رجل أعمال من البلدين.

وشارك بحفل العشاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة اللبنانى غازى زعتير، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين من بينهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، شريف الجبلى رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، ماجد المنشاوى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسبانى، فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، عبد العليم نوارة رئيس مجموعة المنارة، طارق الجيوشى رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار لمواد البناء، أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، كمال الدسوقى نائب رئيس الغرفة.

ومن رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد حدرج نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.

وفى نهاية اللقاء، كرمت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان عن جهودها فى تنظيم الملتقى.