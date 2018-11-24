شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 51.46، ويقع تحت ضغط سلبي قوي ليتكبد مزيد من الخسائر ويتجاوز المستوى المذكور، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 49.10، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 51.46 أصبح يشكّل عامل شرط أولي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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