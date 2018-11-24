شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار الانخفاض ليقترب من هدفنا الأول عند 1.1300، ويقع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة لاستهداف مستوى 1.1181 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1443 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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