شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الربيل بقرابة الستة بالمائة للأدنى لها في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية الربيل بقرابة الستة بالمائة أو بأكثر من 0.02$ اليوم الجمعة لنشهد الأدنى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية لها في ستة أسابيع في موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل 5.75% إلى مستويات 0.40290$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.42698$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 0.39866$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.43417$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 16.13$ مليار.

هذا تخطت خسائر الربيل خلال هذا الأسبوع الواحد والعشرين بالمائة في أعقاب تراجعها يوم الثلاثاء الماضي بأكثر من ثمانية بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها منذ 11 من الشهر الماضي قبل أن تشهد يوم الأربعاء الماضي عمليات تصحيحية محدودة وتستأنف مسيرات الخسائر يوم أمس الخميس وتستكملها اليوم.

ويأتي ذلك وسط خروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالانقسام الأخير الذي تم على العملة الرقمية بتكوين كاش يعد عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول العملة الرقمية الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقد الربيل لنحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانين بالمائة لأول مرة هذا العام، وذلك وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.