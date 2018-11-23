شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى له في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط استأنف ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للجلسة الثانية في أربعة جلسات على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.68% لتتداول حالياً عند 14.38$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 15 من الشهر الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 14.62$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 96.92 موضحاً الأعلى له منذ 16 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري سيء مع أمريكا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاق تجاري مع الصين في حالة كان هناك اتفاق تجاري عادل لأمريكا، ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو نوه يوم أمس الخميس لكون ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سيؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى وهن الضغوط التضخمية.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير لكون الرئيس الجمهوري ترامب يهدد بأنه سيقوم بإعلان الإغلاق الحكومي في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في حالة لم يتم تلبيه مطالبة حيال الحدود الجنوبية لأمريكا، وأنه أعطي الكونجرس مهلة زمنيه محددة من أجل توفير المزيد من الأموال لتمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.