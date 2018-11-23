شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% للأدنى لها في 13 شهراً مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد انخفاض خام نيمكس للأدنى لها منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وتراجع خام برنت للأدنى له منذ 26 من الشهر ذاته وسط استأنف ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للجلسة الثانية في أربعة جلسات على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

في تمام الساعة 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 6.72% لتتداول حالياً عند مستويات 50.96$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.63$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 6.15% لتتداول عند 58.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.60$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 96.93 موضحاً الأعلى له منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أكبر دولة صناعية عالمياً الولايات المتحدة للشهر الجاري والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقلص الفائض إلى 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 10.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 2.5 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 446.9 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 6% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير الإدارة يوم الأربعاء الماضي انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 0.1 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أقل 7% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم أمس الخميس أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح عن كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج ومصدر للنفط لدى منظمة أوبك، لم تخفض إنتاجها من النفط خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موضحاً أن مستويات الإنتاج السعودي خلال هذا الشهر تفوق مستويات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متجاوزه حاجز 10.7 مليون برميل يومياً.

ونوه الفالح بالأمس أن الطلب الخارجي على النفط السعودي سوف ينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الإنخفاض، ويذكر أنه صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق.

كما صرح الفالح آنذاك أن المملكة العربية السعودية تعتزم خفض إمداداتها النفطية خلال كانون الأول/ديسمبر القادم بالتزامن مع إجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الإنتاج هناك، وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً في الشهر القادم مقارنة بمستويات الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط الخام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا يوم الأربعاء الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير يوم الثلاثاء الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الأمر الذي جاء مخالفاً للتقرير التي تطرقت مؤخراً لعزم أوبك وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه أيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين الماضي لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية التي فاقت توقعات الأسواق وارتفاع النفطي الصخري الأمريكي أدى لانخفاض الأسعار.

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي استقرار الإنتاج الأمريكي من النفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط تعد حالياً بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع الثالث من عام 2016 عقب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي وسط تشكك الأسواق في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض العروض النفطي بالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية.

ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 888 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.