شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات المصرى: سنتخذ لبنان قاعدة لتعمير سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن التوجه لأفريقيا لا محالة فيه، ولا سيما أن الحكومة تدعم بقوة هذا الاتجاه.

وأضاف الجبلى لـ" الخليج 365"، أن هناك تنسيق بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، لزيادة الصادرات إلى إفريقيا ،فى ظل خبرة الجانب اللبنانى وتواجدهم الكبير منذ سنوات فى إفريقيا ، وبالتالى وفى سياق المصلحة المتبادلة تم تأسيس شركة تعمل بالفعل فى إفريقيا ،وتساهم فى زيادة الصادرات.

وحول الاستفادة من لبنان قال نسعى لاتخاذها قاعدة لتعمير سوريا والعراق الفترة المقبلة مع زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وحول مشاركته فى منتدى الاستثمار المصرى اللبنانى فى بيروت، قال الجبلى إن الغرض هو تعميق العلاقات الثنائية، ولذلك فإن قطاعات متنوعة تشارك فى المنتدى منها الأدوية والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات.