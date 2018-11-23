بالصور| الـ"Black Friday" في المولات.. تخفيضات مخيبة للآمال وزحام شديد

كتب - منة نافع وبسمة مشالي ومعتز حسن ورشا نبيل:
تصوير - مصطفى الشيمي وأحمد طرانة:
سادت حالة من الزحام الشديد من قبل المواطنين على عدد من المراكز التجارية الكبرى في القاهرة والجيزة؛ للاستفادة من تخفيضات وعروض الـ"Black Friday" التي وصلت إلى 90٪ على بعض المنتجات.
وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.
ورغم الإقبال الكبير على الشراء الذي جعل بعض فاترينات محال الماركات الشهيرة خاوية، إلا أن مواطنين عبروا عن خيبة أملهم جراء...
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