شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:00 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.57% إلى مستويات 1.2803 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2878 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2799، بينما حقق الأعلى له عند 1.2883.

هذا وقد تابعنا تصريحات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أعرب من خلالها أنه إذا قام البرلمان البريطاني برفض اتفاق الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فسيكون هناك المزيد من الانقسام وحالة عدم اليقين، موضحة أن هناك أصوات في البرلمان تريد توقف عملية الخروج من الاتحاد وعدم الخروج.

ونوهت ماي أنه إذا أردت المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد خسارة الاستفتاء، فأن الاتحاد لن يساعدنا، مع تطرقه إلى أنه لن تستطيع بلادها التعامل مع سيناريو الخروج بدون اتفاق، موضحة أنه إذا رفض الاتفاق من قبل البرلمان، فسنعود إلى نقطة البداية وستدفع بريطانيا المزيد، إذا ما اختيار مد الفترة الانتقالية، مع أفادتها بأن بلادها لن تدفع المزيد إذا تم اختيار خطة دعم الحدود.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.