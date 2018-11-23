شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ترجعها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية للأسبوع السابع في تسعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:42 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% إلى مستويات 1.1354 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1403 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 16 من هذا الشهر عند 1.1338، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1421.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الألماني الكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت استقرار انكماش أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل نمو 0.5% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته والقراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو عند 1.1% متوافقة أيضا مع التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 54.9، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.7 مقابل 51.2 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 51.3.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن ألمانيا أيضا صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.3 مقابل 54.7 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 54.6، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.6 مقابل 52.2 تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 52.3.

وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي لمنطقة اليورو ككل والتي أوضحت هي الأخرى تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.1 مقابل 53.7 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 53.6، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 52.0.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي ييتر برايت عن كون المخاطر الهبوطية قد تزايدت، إلا أن الصورة العامة متوازنة نسبياً، موضحاً ثقته في أن الضغوط التضخمية الأساسية سترتفع، إلا أنها ستأخذ بعض الوقت، ما يتطلب المحافظة على مرونة السياسة النقدية من قبل المركزي الأوروبي، ومضيفاً أنه من المبكر للغاية أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمناقشة أي تعديلات حيال معدلات القائدة الرئيسية.

بخلاف ذلك، فقد نوه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن إيطاليا سوف تطالب بإطار زمني طويل من أجل تنفيذ طلبات الاتحاد الأوروبي حيال الموازنة الحكومية الجديدة، وجاء ذلك عقب ساعات من رفض المفوضية الأوروبية لتعديلات الموازنة الإيطالية وأعربه عن ثقة حكومته واثقة في الموازنة الحالية وأنه سيتم مناقشة الأمر مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر يوم السبت المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.