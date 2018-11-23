أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017

ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من مستويات منخفضة فى عديد الأشهر ، يأتي هذا التراجع بفعل تجدد المخاوف حيال المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع فاق التوقعات لمخزونات الخام التجارية ،واستمرار ضخ إنتاج نفطي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.
بحلول الساعة 12:30جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.61$،وسجل أعلى مستوي 54.80$ ،وأدنى مستوي 53.51 $.
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