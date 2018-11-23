شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع سلبية مثقلة بتراجع أسهم قطاع الطاقة في ظلال توالي نزيف أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر في جلسة قصيرة عقب تغيبها يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وذلك وسط قيادة أسهم قطاع الطاقة لمسيرات الخسائر في وول ستريت في ظلال توالي نزيف العقود الآجلة لأسعار النفط تراجعت لما دون مستويات مطلع العام الجاري في ظلال تسعير الأسواق لاحتمالية ضعف الطلب مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى بالتزامن مع ارتفاع مستويات الإنتاج العالمية بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة.

بخلاف ذلك فقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.8، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري سيء مع أمريكا، موضحاً أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاق تجاري مع الصين في حالة كان هناك اتفاق تجاري عادل لأمريكا، ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل.

على صعيد أخر، تطرقت بعض التقرير لكون الرئيس الجمهوري ترامب يهدد بأنه سيقوم بإعلان الإغلاق الحكومي في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في حالة لم يتم تلبيه مطالبة حيال الحدود الجنوبية لأمريكا، وأنه أعطي الكونجرس مهلة زمنيه محددة من أجل توفير المزيد من الأموال لتمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي تمام الساعة 03:20 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.38% ليخسر 10.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,639.79 نقطة، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.51% بعد أن فقد 122.64 نقطة ليصل إلى المستوى 24,342.05 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.11% بعد أن انخفض بمقدار 7.63 نقطة ليصل إلى المستوى 6,964.62 نقطة.