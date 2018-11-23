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شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 3.43 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 152.68 ، ليستهدف مستوى الدعم 139.97 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه
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