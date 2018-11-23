شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفراخ وتصل للمستهلك بـ 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تراجعت أسعار الفراخ، اليوم الجمعه 23 نوفمبر، جنيها واحدة لتسجل 22 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها
فى حين استقرت أسعار البيض عند 33.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 38- 39 – جنيها للكرتونة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن اسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الاسعار منذ فترة وذلك بسبب استقرار أسعار الأعلاف
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