شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفراخ وتصل للمستهلك بـ 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجعت أسعار الفراخ، اليوم الجمعه 23 نوفمبر، جنيها واحدة لتسجل 22 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها

فى حين استقرت أسعار البيض عند 33.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 38- 39 – جنيها للكرتونة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن اسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الاسعار منذ فترة وذلك بسبب استقرار أسعار الأعلاف