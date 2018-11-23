شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها على الإطلاق مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد انخفاضها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له على الإطلاق ولتعد بصدد خسائر أسبوعية وسط استأنف ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:01 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاديوم 0.87% لتتداول حالياً عند 1,145.12$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأعلى له على الإطلاق بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,155.20$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 96.80 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وتترقب الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.