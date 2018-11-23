شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود إعمار قرية الروضة بسيناء فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قطار إعادة اعمار القرى الأكثر احتياجا لقرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، والتى تشهد اليوم الجمعة، تدشين مشروعات تشمل كافة جوانب القرية وساكنيها، ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات حول إعادة اعمار القرية: -792 منزل تم إعادة بناءها ورفع كفاءتها - تجديد شبكة المياة والكهرباء بطول ١٢ كيلو متر - ٥ مدارس وحضانة تم رفع كفاءتهم - وضع حجر الاساس لمركز شباب الروضة - ٥٤ منزلا تم فرشهم بالاثاث والاجهزة الكهربائية - ٤ الاف زريعة سمك لدعم ١٠ أحواض سمكية - ١٦ خلية نحل و ٢٥ بطارية أرانب - ٦٠٠ جهاز كهربائي " غسالة - ثلاجة - بوتاجاز" - ألف ورقة ثبوتية تم إصدارها " قسيمة زواج - بطاقة رقم قومي"

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