شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الريبل عملية إعادة اختبار لمستوى 0.42 المكسور سابقاً ولا يزال دونه، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.24 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.42 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 0.52 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.30 والمقاومة 0.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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