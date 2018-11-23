شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 4650.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 4000.00 وتمتد إلى 3550.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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