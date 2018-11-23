شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات السلبية لتحرك دون حاجز 62.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 60.00، في حين يمثل الثبات دون 63.95 شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط