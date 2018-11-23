شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الهابط الهادئ، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 51.46 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 49.10 كهدف تالي، بينما يحتاج السعر للثبات دون 54.75 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.50 والمقاومة 54.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط